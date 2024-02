NHL-luotsilla voimakas kanta Mikael Granlundin siirtohuhuihin – "Saa maksaa mojovan hinnan"

NHL:n siirtoikkuna sulkeutuu 8. maaliskuuta ja huhut eri pelaajien ympärillä käyvät vilkkaina. Huhujen kohteena on pyörinyt myös useita suomalaispelaajia, joista yksi on vahvaa kautta pelaava Mikael Granlund.

Ensimmäistä kauttaan San Josessa pelaava Granlund on ollut yksi sarjan häntäpäässä tarpovan joukkueen avainpelaajia. Hän on tehnyt 42 pelaamassaan ottelussa 31 pistettä.

– Varsinkin tässä tilanteessa, missä me olemme, on korvaamatonta, että meillä on Granlundin kaltainen pelaaja ja johtaja, Quinn sanoo San Jose Hockey Now’n mukaan .

– Hänen kaltaisiaan kavereita on vähän tässä liigassa. Hän viettää aina aikaa nuorempien pelaajiemme kanssa. Hän on aina oikealla puolella peliä. Hän on todella viisas pelaaja. Kun on tuollaisia pelaajia, se tekee valmentamisesta huomattavasti helpompaa, Quinn jatkaa.