Leijonien luottopelaaja solmi NHL-jatkosopimuksen

NHL:ssä pelaava Utah Hockey Club on tehnyt jatkosopimuksen suomalaispuolustaja Olli Määtän kanssa.

Määttä solmi Utahin kanssa kolmen vuoden mittaisen sopimuksen, joka tuo kokeneelle puolustajalle 3,5 miljoonan dollarin vuosiansiot. Määttä saa pienen palkankorotuksen, sillä nykyinen, tämän kauden päätteeksi umpeutuva sopimus takaa Määtälle 3 miljoonan dollarin vuosipalkan.

30-vuotias Määttä siirtyi kesken käynnissä olevan kauden Detroit Red Wingsistä Utahiin. Uudessa seurassaan Määttä on noussut nopeasti luottopelaajaksi, mikä palkittiin nyt uudella sopimuksella.

– Olemme innoissamme siitä, että Olli solmi kolmivuotisen sopimuksen. Hän on älykäs puolustaja sekä todellinen ammattilainen jäällä ja sen ulkopuolella. Hän on tuonut vakautta siniviivallemme, hänellä on mieletön työmoraali ja hän on erinomainen roolimalli nuorille pelaajillemme, Utahin GM Bill Armstrong kehuu tiedotteessa.

Määttä pelasi tällä kaudella Detroitissa seitsemän ottelua ilman tehopisteitä. Utahissa otteluita on kertynyt nyt 51 ja tehopisteitä 14.

Monipuolinen ja luotettava suomalaispuolustaja on edustanut urallaan Los Angeles Kingsiä, Chicago Blackhawksia ja Pittsburgh Penguinsia.

Kaikkinensa Määttä on pelannut NHL:ssä jo 742 ottelua.

Määttä oli myös Leijonien luottopelaajia hiljattain päättyneessä 4 Nations Face-Off -turnauksessa.