Alpo Suhonen Patrik Laineesta: "Jotain on mennyt pieleen"

– Toivon sydämestäni, että hän selviää tästä. Ja jollakin tavalla hän tuolta nousee totta kai, mutta millä tavalla kuntoutuu – rankkaa on pojalla, Alpo Suhonen sanoo Patrik Laineen tilanteesta.

Montreal tiedotti, että Laine on polvivamman takia sivussa 2-3 kuukautt a. Hän loukkasi polvensa harjoitusottelussa Torontoa vastaan, kun Cedric Pare laittoi oman polvensa Laineen polven tielle.

Suhosella on tilanteesta oma näkemyksensä.

Laine on pystynyt pelaamaan kolmen viimeisen kauden aikana vain noin puolet peleistä. Viiden viimeisen kauden saldo on noin 60 prosenttia, mikä kertoo siitä, että loukkaantumisia on ollut läjäpäin.