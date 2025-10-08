NHL-seura Winnipeg Jets on tehnyt pitkän jatkosopimuksen jenkkihyökkääjä Kyle Connorin kanssa.
Jets tiedotti Connorin jatkosta keskiviikkona. TSN:n toimittajan Darren Dregerin mukaan kontrahti on kahdeksan vuoden mittainen ja yhteisarvoltaan 96 miljoonan dollaria eli 82,5 miljoonaa euroa. Siinä palkkojen keskiarvo yhtä kautta kohden on 12 miljoonaa dollaria (10,3 miljoonaa euroa).
Connor, 28, takoi viime kaudella 82 runkosarjaottelussa tehot 41+56=97. Pudotuspeleissä hän tykitti 13 otteluun pisteet 5+12=17.
Connor on ollut muutenkin varsin tasaisen kova pisteiden tykittäjä Jetsille. Hän paukutti jo kaudella 2021–22 lähes sata täplää (47+46=93) runkosarjassa.
Connor oli mukana Yhdysvaltojen 4 Nations -joukkueessa viime helmikuun turnauksessa.
Connorin jatkosopimus on rahallisesti Jetsin seurahistorian suurin kontrahti.
NHL:ssä on tehty tällä viikolla varsin merkittäviä sopimuksia. Lajin ykkösnimi Connor McDavid allekirjoitti alkuviikosta kahden vuoden mittaisen jatkodiilin Edmonton Oilersin kanssa.