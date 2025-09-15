Stanley Cupin finaalitappioita kerännyt Corey Perry kärsii polvivammasta.
Los Angeles Kingsin hyökkääjä Corey Perry loukkaantui perjantaina harjoituksissa eikä pysty aloittamaan jääkiekon NHL:n runkosarjaa lokakuussa suunnitelmien mukaan. Hän on leikkaushoitoa vaatineen polvivamman takia sivussa kuudesta kahdeksaan viikkoa, NHL kertoi verkkosivuillaan.
Perry siirtyi heinäkuussa Los Angelesiin, joka on 40-vuotiaalle hyökkääjälle NHL-uran seitsemäs seura. Perry on pelannut 1 392 runkosarjaottelua pistein 448+487=935. Pudotuspeliotteluita hänelle on kertynyt 237 pistein 64+77=141. Perry on NHL:n historian kolmanneksi eniten pudotuspeliotteluita tahkonnut pelaaja Chris Cheliosin (266) ja Nicklas Lidströmin (263) jälkeen.
Perry voitti Stanley Cupin Anaheim Ducksissa Teemu Selänteen joukkuetoverina 2007, mutta 2020-luvulla kanadalainen on hävinnyt finaalit Dallas Starsin, Montreal Canadiensin, Tampa Bay Lightingin ja kahdesti Edmonton Oilersin pelaajana.
Perry kuului viime kaudella etenkin pudotuspeleissä Edmontonin avainpelaajiin. Hän teki 22 pudotuspeliottelussa pisteet 10+4=14, mutta Edmonton hävisi Stanley Cupin finaalit toisena vuonna peräkkäin Florida Panthersille.