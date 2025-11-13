Milanon olympiaturnauksen jääkiekkonäyttämön tilanne huolestuttaa NHL-pomoja.
Muun muassa Sportsnet uutisoi, että NHL:n johtohenkilöt matkaavat ensi viikon alussa Milanoon tarkastamaan olympiakiekon areenan PalaItalia Santa Giulian tilannetta.
Kaupunkiin valmistuvan jättiareenan keskeneräisyys on puhuttanut pitkin syksyä. Helmikuussa pytingissä pitäisi pelata olympiakiekkoa NHL-tähtien johdolla, mutta tiukaksi menee.
Sportsnetin mukaan areenan tilanne on "suurempi päänsärky kuin kukaan toivoi".
– (Valmistumisaikataulu) on asia, jota seuraamme tarkasti, mutta johon emme voi mitenkään vaikuttaa. Saamme jatkuvasti vakuutteluja olympiakomitealta ja IIHF:ltä, että kaikki tulee olemaan kunnossa, NHL:n komissaari Gary Bettman kommentoi.
Onko huoli aiheellinen?
– Tiedämme, kun pääsemme paikalle, nimetön lähde lausui Sportsnetille.
Milanon olympialaisten jääkiekko käynnistetään helmikuussa naisten turnauksella.