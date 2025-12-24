Yhdysvaltalainen alppihiihtosuuruus, tällä kaudella loistavasti laskenut 41-vuotias Lindsey Vonn kisaa helmikuussa uransa viidennet olympialaiset. Yhdysvaltain hiiihtoliitto vahvisti tiistaina, että Vonn on mukana Milano-Cortinan talvikisoissa.

Vonn palasi yli viiden vuoden tauon jälkeen kisarinteille viime vuonna. Tällä kaudella hän on laskenut viisi kisaa ja ollut joka kerta neljän parhaan joukossa, ja tilillä on yksi voittokin.

Vonn johtaa syöksylaskun maailmancupia, ja hänellä on paikka olympialaisten syöksykisaan, joka lasketaan Cortina d'Ampezzossa 8. helmikuuta. Vonn on voittanut urallaan Cortinassa 12 kertaa, joista syöksyvoittoja on kuusi ja supersuurpujotteluvoittoja kuusi.

Olympialaisista Vonnilla on yksi kulta, Vancouverin talven 2010 syöksykisasta. Hän voitti Vancouverissa pronssia supersuurpujottelussa ja oli pronssilla myös Pyeonchangin syöksyssä 2018.