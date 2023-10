Patrik Laine -liike yllätti Janne Pesosen – povaa kovaa seurausta

Ennen kaikkea huippulaukojana tunnetun Laineen vaihdos laidalta keskikaistalle toimi Pesosen mukaan hyvänä muistutuksena siitä, että johonkin tottuessa on helppo ajatella "laput silmillä".

– Hänellä on äärimmäisen hyvä peliäly, hän näkee kenttää ja on taitava kiekon kanssa. On liikaakin menty ajatuksen tasolla siinä, että hän olisi pelkästään maalintekijä, Pesonen perkaa.