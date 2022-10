NHL-luotsilta ylväitä sanoja suomalaislupaus Brad Lambertista – "Kaunista katseltavaa"

Lambert takoi Montreal Canadiensia vastaan pelatussa harjoitusottelussa tehot 1+1 ja suomalaislahjakkuuden luistin on muutoinkin liikkunut liukkaasti. Lambert on tehnyt suuren vaikutuksen Winnipegin päävalmentaja Rick Bownessiin.

– Ei kysymystäkään. Sitä ei voi opettaa, mitä tuo poika tekee nopeudellaan. On epätodellista, kuinka nopea hän on. Meidän työmme on opettaa häntä pelaamaan ja ymmärtämään tätä peliä paremmin. Osa hänen teoistaan tulee luonnostaan. Se on kaunista katseltavaa, Bowness kehuu Winnipegin sivuilla.