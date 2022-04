NHL-luotsi antoi lisätietoa Kaapo Kakon tilanteesta

21-vuotias Kakko on ollut sivussa tositoimista ylävartalovamman vuoksi tammikuusta lähtien. Nuoren suomalaislahjakkuuden terveydentila on ollut pitkään mystisen verhon peitossa, mutta hiljalleen tunnelin päässä on näkynyt valoa.

Rangersin päävalmentaja Gerard Gallant antoi tilanne päivityksen Kakon ja niin ikään loukkaantuneena olevan Kevin Rooneyn tilanteesta.

– He olivat jäällä. He ovat tulossa mukaan, he ovat tulossa. Kun lääkäri antaa heille 100-prosenttisen luvan, he liittyvät mukaamme. Toivottavasti niin käy pian, Gallant toteaa New York Postin haastattelussa.

Vahvaa kautta pelaava Rangers on menossa hyvää vauhtia kohti NHL:n pudotuspelejä. Rangersilla on pelaamatta vielä 11 runkosarjaottelua. Gallant toivoo Rooneyn ja Kakon pääsevän kaukaloon vielä ennen pudotuspelien alkua, mutta ei ota asian suhteen paineita kantaakseen.

– He saattavat pelata (ennen pudotuspelejä). En ole huolissani siitä. He ovat luistelleet kovaa ja tehneet kovasti töitä jo tovin. Se ei ole ongelma. He ovat valmiita, sitten kun ovat valmiita.