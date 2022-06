NHL-legenda jahtasi Artturi Lehkosta väsymättä – kiekkopomo paljastaa herkullisen yksityiskohdan puhelustaan suomalaistähdelle: "Minulla on hyviäkin uutisia"

Lehkosen siirto Coloradoon ei ollut mikään simppeli tarina. The Athleticin mukaan Avalanchen GM Joe Sakic joutui jahtaamaan suomalaista tosissaan pidemmän aikaa ennen kuin Canadiensin virkaveli Hughes taipui kauppaan. Lopulta siirto toteutui vain minuutteja ennen maaliskuun 21. päivän siirtotakarajaa.

– Lehkonen oli alusta saakka pelaaja, johon olimme kiinnittäneet katseemme. Ilmoitin Kentille, että olemme ehdottomasti kiinnostuneita, Sakic sanoi The Athleticille ennen Stanley Cupin finaalien alkua.

"Minua melkein nolotti vastata aina ei"

– Sanoin heille, että hänen siirtoonsa vaadittaisiin paljon. Hän on hyvä ja hän on nuori.

Kauppa toteutui viime hetkellä

– Sitten sanoin: "uskon, että minulla on hyviäkin uutisia. Jos sinun pitäisi valita seura, johon sinut kaupataan, jotta sinulla olisi parhaat mahdollisuudet voittaa Stanley Cup, mihin haluaisit mennä?"

– Sanoin heille, että hyvä uutinen on se, että emme kauppaa Lehkyä (Lehkosta), Hughes kertoo.

"Hän on ollut kaikkea, mitä toivoimme"

Sakicin pitkään himoitsema Lehkonen on täyttänyt kovat odotukset Coloradossa.

Suomalaisen jatkoaikamaali ratkaisi Coloradolle paikan Stanley Cupin finaaleissa. Maalitehtailu jatkui ensimmäisessä finaaliottelussa, jossa Colorado nappasi ensimmäisen kiinnityksensä pokaaliin. Kaikkiaan Lehkonen on muun työnteon ohessa nakuttanut 15 pudotuspeliottelussa pisteet 7+5.

– Hän on ollut kaikkea sitä, mitä toivoimme. Ensinnäkin hän on loistava persoona. Hän työskentelee todella kovasti. Hän on monikäyttöinen, hän pystyy pelaamaan millä paikalla tahansa.