Kommentti: Tämän vuoksi NHL-seurapomo ei jättänyt kollegaansa millään rauhaan – suomalaistähti noussut ratkaisevaan rooliin finaalijoukkueessa

Lehkonen oli avainasemassa Canadiensin finaaleihin asti jatkuneella viime kaudella. Tänä vuonna seura kuitenkin ajautui syöksykierteeseen, ja suomalaisen rooli pieneni. Alemmissa ketjuissa vastuuta tuli vain vähän.

Koko NHL:n hännille tippunut seura päätyi mahalaskua oireillessaan kauppaamaan suomalaishyökkääjän Stanley Cupista taistelevaan Coloradoon. Diilissä toiseen suuntaan liikkui puolustaja Justin Barron ja kakkoskierroksen varausvuoro kesälle 2024.

Colorado todella halusi Lehkosen

The Athletic taustoitti Lehkosen siirron olleen Coloradon tähtäimessä pitkään. Avalanche-GM Joe Sakic ei jättänyt Canadiens-kollegaansa rauhaan. Siirtoaikeet torpattiin Montrealin puolelta kuitenkin aivan viimeiseen hetkeen asti.

– Lehkonen oli pelaaja jota etsimme, ja kerroin tämän Kent Hughesille (Montrealin GM) hyvin monesti, Sakic kertoo.

Lopulta aivan siirtoikkunan umpeutuessa diili osoittautui kuitenkin sellaiseksi, jonka Montreal koki ohittamattomana.

Pitkällä tähtäimellä kauppa on varmasti Montrealille kannattava. Diili näyttäytyy tosin vahvasti Canadiensin kannalta myös kykenemättömyytenä hyödyntää ja roolittaa Lehkosen kaltaista pelaajaa.

Blokki, kiekonriisto vai ratkaisumaali? You name it!

Stanley Cup -finaalien avaustaistossa Lehkonen kellotti Colorado-hyökkääjistä eniten peliaikaa erikoistilanteissa. TPS-taustaiseen hyökkääjään luotetaan selvästi kun joukkueella on tiukka paikka.

Lehkonen tekee jäällä fiksuja valintoja. Hyökkääjä pelaa peliä joukkueen arvot ja etu edellä. Laiturin suuruus joukkueelleen koostuu pienistä paloista. Maalille ajaminen iskuja kaihtamatta, ratkaisevan blokin ottaminen alivoimalla, kiekonriistojen määrä, nämä vain muutamia esimerkkejä kliseisistä voittavista ratkaisuista joita Lehkonen sylkee liukuhihnalta.

Pistetahti kruunaa huippukauden

Kaiken edellä mainitun lisäksi Lehkonen on juuri nyt pisteidenkin valossa älyttömän tehokas.

Pudotuspeleissä hän on tykittänyt 15 otteluun jo 12 tehopistettä, joista seitsemän on maaleja. Vertailun vuoksi viime keväänä 17 pelissä syntyi neljä pojoa.

Konferenssifinaalit paketoinut jatkoerämaali ja ylivoimakaappi avausfinaalissa ovat vain jäävuoren huippu. Lehkosen hankkiminen on osoittautunut Coloradolle käänteentekeväksi onnistumiseksi.

Luottohevonen näyttää juoksevan vain sitä kovempaa, mitä enemmän vastuuta on tarjolla. Sakicin todellakin kannatti pommittaa Montrealia siirtohaaveellaan.

Roolipelaajan loistavat pudotuspelit saattavat huipentua Stanley Cupin voittoon.