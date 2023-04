NHL-hyökkääjä Kasperi Kapanen, 26, liittyi Leijonien matkaan – sitten tie käy armeijaan

– Jere kyseli, että onko kiinnostusta olemassa. Sanoin, että on. Leijonien edustaminen on kunnia-asia. Sitten kun kausi päättyi, niin ei siinä ollut muuta kuin että kamat kasaan ja kohti Eurooppaa, Kapanen kertaa alkukevään vaiheita MTV Urheilulle.

Buumin keskelle

– Uskon, että ensi kausi on paras, mitä olen tähän mennessä pelannut, Kapanen ilmoittaa.

Ennen tätä Kapanen on huuman keskellä. Hän pääsee pelaamaan MM-kisoja kotiyleisön edessä.

– Tampereella on hyvä buumi menossa. Tappara voitti, uusi halli ja niin edelleen. Sitä oikein toivoo, että Tampereella olisi yhtä hyvä meno päällä, mitä siellä oli jo viime keväänä. On upeaa, kun perhe ja ystävät pääsevät seuraamaan pelejä. Voi kuvitella, miten hienot 2–3 viikkoa tässä on edessä, Kapanen mehustelee.