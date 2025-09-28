New Yorkin osavatiossa asuva Lorenz Kraus kutsuu vanhempiensa kuolemia armomurhiksi.

Yhdysvaltalainen mies Lorenz Kraus, 53, pidätettiin torstaina sen jälkeen, kun hän myönsi WRGB-kanavan televisiohaastattelussa tappaneensa vanhempansa Franz ja Theresia Krausin, kertovat monet ulkomaiset mediat, kuten Sky News, NBC News ja The New York Times.

Kraus pidätettiin, kun hän oli poistunut WRGB:n televisiostudiosta Albanyssa, New Yorkin osavaltiossa. Hän myönsi haastattelussa tukehduttaneensa vanhempansa.

Häntä vastaan on nostettu kaksi murhasyytettä ja kaksi syytettä ihmisruumiin kätkemisestä.

Kraus kiisti syyllisyytensä perjantaina tuomioistuimessa.

Mies kertoi haastattelussa uutisankkuri Greg Floydille haudanneensa vanhempansa heidän tontilleen. Kraus kertoi vanhempiensa tienneen, että he kuolisivat poikansa käsissä.

Hän sanoi, että hänen vanhempansa eivät pyytäneet kuolemaa, mutta "he tiesivät, että heidän tilansa oli heikkenemässä”.

– Tein velvollisuuteni vanhempiani kohtaan. Huoleni heidän kurjuudestaan oli valtaisa, Kraus sanoi haastattelussa.

Väitti vanhempien muuttaneen Saksaan ja keräsi etuudet

Kraus kuvaili kuolemia armomurhiksi vanhemmilleen, jotka olivat ikääntyessään yhä heikommassa kunnossa.

Hänen mukaansa murhat tapahtuivat ”joskus elokuussa 2017”.

Siitä lähtien Kraus kävi säännöllisesti talossa keräämässä postia, leikkaamassa nurmikkoa ja auraamassa lunta, mutta kun häneltä kysyttiin hänen vanhemmistaan, hän kertoi heidän muuttaneen Saksaan.

Kraus kertoi, että hänen 92-vuotias isänsä ei voinut enää ajaa autoa kaihileikkauksen jälkeen. Hänen surmahetkellä 83-vuotias äitinsä oli puolestaan loukkaantunut hiljattain kaaduttuaan tienylityksessä.

Mies ei kuitenkaan kertonut, oliko kummallakaan vanhemmista hengenvaarallisia sairauksia.

Vanhempien ruumiit löydettiin heidän kotinsa pihamaalta.

Rikostutkijat olivat selvittämässä, miksi pariskunta sai edelleen sosiaaliturvaetuuksia, vaikka heitä ei ollut nähty tai kuultu vuosiin.

Poliisin mukaan Kraus oli kerännyt vanhempiensa etuudet ja käyttänyt varat omiin tarpeisiinsa.

Krausia edustava, oikeusapua tarjoava Rebekah Sokol myöntää, että haastattelu oli sokeeraava, mutta sanoo epäilevänsä, että sitä ei hyväksytä oikeudessa.