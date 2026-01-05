Yhdysvaltojen iskussa Venezuelaan kuoli arviolta 40 ihmistä, joiden joukossa on siviilejä. Katso video yltä.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto iski Venezuelaan lauantain vastaisena yönä paikallista aikaa ja otti kiinni presidentti Nicolas Maduron ja tämän puolison Cilia Floresin, jotka vietiin pidätyskeskukseen New Yorkiin.

New York Timesille puhuneen venezuelalaisen viranomaislähteen mukaan ainakin 40 ihmisen arvioidaan kuolleen lauantain iskuissa. Uhrien joukossa kerrotaan olleen sekä sotilaita että siviilejä.

Catia La Marin satamakaupungissa taksikuskina työskentelevän Jonatan Malloran koti tuhoutui iskussa. Useat alueen asukkaista ovat jääneet kodittomiksi, kertoo Reuters.

– Lapsillani ei ole kotia, he vain itkevät ja itkevät. He ovat lapsia, jotka vasta aloittavat elämäänsä. Täällä kuoli naisia, joiden vika mikään tästä ei ollut, Mallora kertoo.

Mallora sanoo, että Yhdysvaltojen ei olisi pitänyt iskeä maahan.

– Ihmiset, jotka eivät sitä ansainneet, joutuivat maksamaan.