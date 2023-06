Helsinki Biennaali kokoaa huipputaidetta jo toistamiseen – tätä näyttelyssä on luvassa!

Elämäntyönsä saarilla tehnyt taiteilija Lotta Petronella on yksi nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalin 29 taiteilijasta ja taiteilijaryhmästä. Lapsesta saakka luonnosta inspiroitunut Petronella tekee nyt kasveista ja perhosista taidetta.

Vallisaareen hän on luonut yhdessä säveltäjä Laura Naukkarisen eli Lau Naun ja villiruokaan erikoistuneen keittiömestari Sami Tallbergin kanssa monialaisen teoksen, jossa kohtaavat useat eri taiteen muodot.

Vanhaa apteekkia muistuttavassa installaatiossa on esillä Petronellan saarilta keräämiä lääkekasveja sekä -yrttejä. Lisäksi kuullaan yöperhosäänitteitä sekä kuorolaulua.

– Apteekki on ajatus tilasta, jonne voi tulla latautumaan. Esillä on erilaisia parantamisen keinoja ja tila toimii muistutuksena siitä, että meillä Suomessa on mahdollisuus liikkua vapaasti luonnossa sekä oikeus kerätä kasveja, sieniä ja marjoja.