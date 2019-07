Suomalaisnaiset törmäsivät tilanteisiin, joissa sukupuoli on este ja aiheuttaa älytöntä kohtelua – ohjasivat elokuvan kokemuksistaan

Teos näyttää tilanteita naisten elämästä, jotka jäävät yleensä piiloon. Elokuva on syntynyt tekijöidensä tosielämän havainnoista. Tottumiskysymys pyrkii tuulettamaan asenteita absurdin huumorin keinoin.

Tuffi Filmsin episodielokuva on tekotavaltaan perin harvinainen, koska sillä on peräti seitsemän ohjaajaa. Tottumiskysymys on syntynyt tekijöidensä tosielämän havainnoista.

– Tämä lähti siitä havainnosta, että on kasvanut siihen ajatukseen, että tottakai tasa-arvo on itsestäänselvyys ja sukupuoli ei ole mikään este tai rajoite tai ylipäätänsä mikään kysymys siinä, mitä asioita haluaa ja voi tehdä. Ja sitten kuitenkin on törmännyt omassa elämässään ihan nuoresta tytöstä lähtien niihin tilanteisiin, joissa se todellakin on asia ja este ja aiheuttaa älytöntäkin kohtelua, kertoo ohjaaja-käsikirjoittaja, Jussi-palkittu Kirsikka-Saari.



"Superhyvät ohjaajat"

Saari ja tuottaja-ohjaaja-käskirjoittaja Elli Toivoniemi saivat idean elokuvaan yli vuotta sitten, jo ennen #metoo -ilmiön nousua.



– Asiat lähtivät seuraavalle tasolle, kun #metoo tuli, kertoo Toivoniemi.

Toivoniemen tuotantoon kuuluu muun muassa Oscar-ehdokas lyhytelokuva Pitääkö mun kaikki hoitaa?

Saaren ja Toivoniemen lisäksi elokuvan ohjaaja-käsikirjoittajia ovat Alli Haapasalo, Anna Paavilainen, Miia Tervo, Reetta Aalto ja Jenni Toivoniemi.



– Superhyvät ohjaajat, toteaa Toivoniemi, ja jatkaa, että "tuntui isolta arvolta se, että me emme puhu vain omista yksittäisistä kokemuksistamme, vaan tuntuu siltä, että niitä kokemuksia on vähän joka toisella".



– Silloin, kun me kutsuttiin ihmiset ensimmäistä kertaa koolle, niin me kysyimme, onko teillä näitä kokemuksia ja kaikilla oli ihan hirveästi. Siitä puheesta ei meinannut tulla loppua ollenkaan. Kaikki tunnistivat heti mistä puhutaan, Saari kertoo.



"Orgaanista" työskentelyä



Ohjaajien työn tuloksena syntyi 11 lyhytelokuvaa, joista kuusi valikoitui lopulliseen pitkään elokuvaan. Haastavalta kuulostava seitsemän ohjaajan yhteistyö sujui "yllättävän orgaanisesti".

– Olemme kolme vuotta aktiivisesti tavanneet yhdessä ja jaettu ajatuksia sekä kehitelleet käsikirjoituksia ja etsineet muotoa, mutta kyllä kaikilla oli vapaat kädet. Me emme kertoneet kenellekään, mitä tulisi tehdä, vaan jokainen kirjoitti ja ohjasi omasta lähtökohdastaan sen työn. Onhan siinä paljon hallinnoitavaa, että tämä on suoranainen ihme, että tämä tapahtui, Toivoniemi iloitsee.



Tekijöiden mukaan sukupuolittunut vallankäyttö on normalisoitunut yhteiskunnassamme.



– Se voi olla mitään vaan – huutelua, häirintää bussissa, seksuaalista häirintää, ohittamista, sivuuttamista, sitä että naiset eivät saa ääntään kuuluviin työelämässä, Saari luettelee.



– Pelkästään se, että ei kuuntele toista, tai ota toista vakavasti, tai jättää toisen ikävään tilanteeseen tai vähättelee toisen kokemusta, se on kaikki sitä normalisointia, Toivoniemi jatkaa.



Tottumiskysymys koskee kaikkia



Tekijät painottavat, että Tottumiskysymys on elokuva, joka koskee kaikkia. Teoksen pyrkimyksenä on yrittää ymmärtää, "miten voisimme jatkossa toimia paremmin, ja mikä on meidän jokaisen oma osuus hämmentävissä tilanteissa".

Tuffi Films on tuottaja Elli Toivoniemen ja käsikirjoittaja-ohjaajien Kirsikka Saaren, Jenni Toivoniemen ja Selma Vilhusen vuonna 2010 perustama yhtiö, jonka elokuvat ovat saaneet tunnustusta muun muassa Oscar-ehdokkuudella ja merkittävillä kansainvälisillä festivaaleilla Sundancessa, Berlinalessa ja Locarnossa.