Nettimeeminä suurta suosiota niittänyt Balltze-koira on kuollut

Cheems-lempinimellä internetissä tunnettu shiba inu -rotuinen Balltze -koira on kuollut 12 vuoden iässä. Balltzen omistajat kertovat sille perustetulla, liki 800 000 käyttäjän seuraamalla Instagram-tilillä, että syöpää sairastanut koira siirtyi ajasta ikuisuuteen sille tehdyn leikkauksen aikana.

– Älkää olko surullisia, vaan muistakaa se ilo, jota Balltze toi maailmalle. Shiba inu, jolla on pyöreät hymyilevät kasvot, joka yhdisti sinut ja minut, hän on auttanut monia ihmisiä pandemian aikana ja tuonut paljon iloa monille teistä, mutta nyt hänen tehtävänsä on suoritettu, Balltzen omistajat kirjoittavat koiran Instagram-sivulle jaetussa postauksessa.