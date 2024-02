Israelilaisministeri haikailee Trumpia takaisin valtaan

Hamasin vastausta tulitaukoehdotukseen odotetaan

Tänään on odotettu edelleen Hamasin mahdollista vastausta ehdotukseen taistelujen keskeyttämisestä Gazassa. Yhdysvaltain, Israelin, Qatarin ja Egyptin edustajien muotoilema ehdotus vaiheittain toteutettavasta aselevosta sisältäisi myös humanitaarisen avun toimittamista Gazaan ja Gazassa pidettävien panttivankien vapauttamista.

Eilen Hamasin Libanonissa oleva edustaja Osama Hamdan kuitenkin ilmoitti, että ehdotuksesta uupuu joitakin yksityiskohtia. Hamdan sanoi Hamasin tarvitsevan enemmän aikaa, ennen kuin järjestö on valmis ilmoittamaan kantansa ehdotukseen.

Israel aloitti hyökkäyksensä Gazaan Hamasin hyökättyä Israeliin lokakuun alkupuolella. Israelin viranomaisten mukaan Hamasin hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 100 ihmistä. Lisäksi äärijärjestöt ottivat noin 250 panttivankia, joista Israelin mukaan yli 130 on edelleen Gazassa.

Gazan terveysministeriön mukaan Israelin iskuissa Gazaan on saanut surmansa jo yli 27 300 ihmistä, joista valtaosa on naisia ja lapsia. Ministeriön mukaan Israelin hyökkäyksessä haavoittuneita on yli 66 600.