Palkanlaskijat työskentelevät äärirajoilla Helsingin palkkakaaoksessa: "Tämä on tulipalojen sammuttelua – on mahdotonta tehdä tätä työmäärää näillä resursseilla"

Helsingin kaupungilla on ollut jo pidempään käynnissä palkanmaksuongelmien vyyhti, jossa lukuisat työntekijät ovat jääneet ilman palkkojaan ja monilla on palkoissaan merkittäviä virheitä.

Tällainen on Helsingin palkkakaaoksen aiheuttanut tietojärjestelmä Sarastia – myös Espoo sekaisin. Näin Sarastia vastaa kritiikkiin.

"Useampi asia mennyt mönkään"

Sarastian järjestelmän käyttöönoton ongelmat ja sitä seurannut sotku palkkojen maksussa on Ruotsalaisen käsityksen mukaan usean tekijän summa.

– Siinä on varmaan useampi asia mennyt mönkään, Ruotsalainen arvioi.

Uusi järjestelmä käyttäytyy eri tavalla kuin vanha ohjelma. Se ei salli palkanlaskijalle samanlaisia näkymiä kuin ennen. Tämä osaltaan on tuonut ongelmia ja hankaluuksia järjestelmän käyttöön.

Iso harmin aihe palkanlaskennassa on ollut järjestelmän hitaus, jonka Ruotsalainen kuvailee hidastaneen toimintaa huomattavasti.

Ruotsalainen kertoo Sarastian käyttöönoton herättäneen ihmettelyä, koska vuosia on jo kuultu muualta, että järjestelmän toimimattomuus on aiheuttanut paljon ongelmia.

"Kun Sarastia on tullut, niin ollaan ihan lirissä"

– Työt alkoivat mennä solmuun jo ennen Sarastiaa. On ihan mahdotonta tehdä tällaista työmäärää näillä resursseilla, hän kertoo.

– Nyt kun Sarastia on tullut, niin ollaan lirissä, Ruotsalainen toteaa.

Jo vanhastaan tiukkaan henkilöstötilanteeseen on nyt tullut päälle uuden järjestelmän opettelu, Ruotsalaisen mukaan pitkälti itse tekemällä.

Nyt Sarastiaan siirtymisen jälkeen palkanlaskentaan on hankittu lisähenkilöstöä avustamaan virheiden korjaamisessa.

"Hyvin väsyneitä ollaan"

Tämänhetkistä tilannetta Ruotsalainen luonnehtii kaoottiseksi. Töitä on niin paljon tehtävänä, että vuorossa olevan työtehtävän valinta on vaikeaa. Ykkösasiana on ollut virheiden korjaus, mutta samalla juoksevat työt kasautuvat.