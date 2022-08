Helsingin kaupungin palkkakaaos ei ratkea pian: "Tämä syksy varmaankin menee" – JHL-pomo antaisi rahat saman tien työntekijöille vaikka ruskeassa kirjekuoressa

Palkat jääneet maksamatta kokonaan 113 työntekijälle

– Valitettavasti tarkkaa tietoa ei ole. Paras tieto, mikä minulla tällä hetkellä on, on se, mikä henkilöstöinfossa tänään aamulla ilmoitettiin, että tämä syksy varmaankin menee, Sarvilinna kertoo MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

– Sen lisäksi meillä on palkkavirheitä, mikä tarkoittaa sitä, että palkkoja on jäänyt maksamatta joiltain osin, vaikka niitä on osittain maksettu. Niitä on huomattavasti enemmän. Meillä on edelleen tavoitteena ja lupauksena se, että virheet – ja varsinkin ne virheet, joiden takia palkat ovat jääneet maksamatta kokonaan, jotka ovat vakavimpia – korjataan yhdessä tai kahdessa päivässä.

JHL: Maksettaisiin rahat sitten vaikka ruskeassa kirjekuoressa

Korvaukset maksetaan, lupaa kaupunki

– Olen samaa mieltä siitä, että taloudelliset vahingot, jotka aiheutuvat meidän virheestämme, joka on ilmeinen, on korvattava. Ja koko kaupungin henkilöstölle, ei pelkästään JHL:n jäsenille. Se edellyttää vain sen, että me tiedämme, millaisesta vahingosta on kysymys. On joutunut vaikka ottamaan lainaa tai omat laskut ovat menneet viivästyskoroille. Ne tulevat vaatimuksen perusteella käsiteltäviksi. Mutta ilman muuta niihinkin korvauksiin on oikeus.