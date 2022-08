Tästä syystä Helsinki ajautui palkkakaaokseen – työntekijöillä oikeuksia korvauksiin

Yhä yli sadan palkka maksamatta

Grosin esityksessä kerrotaan, että puhelinpalvelun vastaamisaika on nyt parantunut ja käsittelyajat ovat lyhentyneet. Silti ruuhkaa on. Viime torstaina sähköpostijonossa oli 1750 purkamatonta yhteydenottoa, kokonaan puuttuvia palkkoja oli 124 ja muita palkkavirheitä oli 4800 kappaletta. Tilanne on kuitenkin parantunut viikontakaisesta.