Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Jacob Friis on nostanut neljä debytanttia Huuhkajiin, joka kohtaa Liettuan Helsingissä 9. lokakuuta ja Hollannin vieraskentällä Amsterdamissa 12. lokakuuta.
Ensikertalaisia A-maajoukkueessa ovat Ruotsissa kovaa jälkeä tehneen Mjällbyn keskuspuolustaja Tony Miettinen, tanskalaisen Nordsjällandin laitapuolustaja Juho Lähteenmäki, saksalaisen Kaiserslauternin hyökkäävä keskikenttäpelaaja Naatan Skyttä ja ruotsalaisen Häckenin hyökkääjä Adrian Svanbäck.
Viime vuonna Huuhkaja-debyyttinsä tehneet keskikenttäpelaaja Leo Walta ja laitahyökkääjä Casper Terho palaavat myös miehistöön. Friisin päätös jättää Walta syrjään edellisestä maajoukkueryhmästä nosti paljon kritiikkiä.
Joukkueen ykkösmaalivahti Lukas Hradecky on yhä loukkaantuneena sivussa.
Huuhkajat lokakuun MM-karsintaotteluissa:
Maalivahdit:
Jesse Joronen, Palermo FC
Viljami Sinisalo, Celtic FC
Lucas Bergström, RCD Mallorca
Puolustajat:
Robert Ivanov, Asteras Tripolis
Miro Tenho, Djurgårdens IF
Ville Koski, NK Istra 1961
Tony Miettinen, Mjällby AIF
Jere Uronen, Atromitos Athens
Nikolai Alho, Asteras Tripolis
Adam Ståhl, Djurgårdens IF
Juho Lähteenmäki, FC Nordsjaelland
Matti Peltola, D.C. United
Keskikenttäpelaajat ja hyökkääjät:
Adam Marhiev, 1.FC Nürnberg
Santeri Väänänen, Rosenborg BK
Leo Walta, IK Sirius
Anssi Suhonen, Östers IF
Kaan Kairinen, AC Sparta Praha
Naatan Skyttä, 1.FC Kaiserslautern
Oliver Antman, Rangers FC
Topi Keskinen, Aberdeen FC
Oiva Jukkola, Ilves
Joel Pohjanpalo, Palermo FC
Benjamin Källman, Hannover 96
Teemu Pukki, HJK
Adrian Svanbäck, BK Häcken
Casper Terho, OH Leuven
Robin Lod, Minnesota United FC