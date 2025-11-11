Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen ryhmään tulee lisää pelaajamuutoksia.
Maalivahti Jesse Joronen joutuu jäämään pois marraskuun maajoukkueleiriltä loukkaantumisen takia. Kaksi ottelua marraskuussa pelaavaa Suomen maajoukkuetta on puolestaan liittynyt täydentämään MLS-seura D.C. Unitedin puolustaja Matti Peltola. Palloliitto tiedotti muutoksista tiistaina.
Italian Serie B -seura Palermoa edustavan Jorosen jäädessä pois Huuhkajien maalivahtikolmikon muodostavat Lukas Hradecky, Viljami Sinisalo ja Lucas Bergström, jotka oli nimetty nippuun ennestään.
Huuhkajat isännöi perjantaina viimeisessä MM-karsintaottelussaan Maltaa Helsingissä. Maanantaina Tampereella maaottelussa on vastassa Andorra. Puolustaja Peltola on Malta-matsissa pelikiellossa korttitilin täyttymisen takia ja käytettävissä vasta Andorraa vastaan.
Maanantaina tiedotettiin, että keskikenttäpelaaja Fredrik Jensen ja laitapuolustaja Adam Ståhl jäävät sivuun Huuhkajien marraskuisista otteluista. Tilalle otettiin laitapuolustaja , jolle A-maajoukkuekomennus on uran ensimmäinen.