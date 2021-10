Neljä mutkaa kävivät Valtteri Bottakselle kalliiksi – Red Bullin suorituskyky yllätti Mercedeksen

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Red Bullilla oli tänään vauhtietu. He olivat ehkä vähän vahvempia kuin odotimme. Se oli vähän yllättävää, mutta he ovat vahvoja ja heillä on hyvä auto kaikilla radoilla. He paransivat perjantaista.