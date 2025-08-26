Venäjä iski energialaitokseen – kaivoksen työntekijät jäivät maan alle

Venäjän isku lamautti kaivoksen sähköjärjestelmät.
148 kaivostyöntekijää jäi maan alle jumiin Itä-Ukrainassa Donetskin alueella.
Venäjän isku katkaisi kaivoksen sähköt ja 148 työntekijää jäi jumiin maan alle. Turmassa kuoli yksi työntekijä ja kolme loukkaantui. Aiheesta uutisoi Kiev Independent -lehti.
– Isku vaurioitti yhtiön rakennuksia ja kalustoa, joka aiheutti sähkökatkon, energiayhtiö DTEK kertoi tiedotteessaan.
Energiayhtiö ei tarkemmin kertonut, missä kaivoksessa turma tapahtui.
Loukkuun jääneet työntekijät saatiin nostettua maan kamaralle noin puoli kolmen aikaan iltapäivällä.
Donetskin alue on osittain venäläisjoukkojen hallinnassa. Ukrainan joukkojen komentaja Oleksandr Syrskyi kertoi sunnuntaina Ukrainan vallanneen takaisin kolme kylää, Mykhailivkan kylän, Zelenyi Gain ja Volodymyrivkan, jotka olivat venäläisten hallinnassa.
Ukrainan itsenäisyyspäivänä kerrottu uutinen oli tärkeä, sillä Venäjä on edennyt syvemmälle itäisessä Ukrainassa viime aikoina.