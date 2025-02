Kuuluisasta Airiston Helmen jutusta tulossa ratkaisu – venäläismiljonäärille vaaditaan vankeutta

Airiston Helmen tapauksen syytteet koskevat törkeitä talousrikoksia.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa maanantaina ratkaisunsa aikanaan isosti otsikoissa olleen kiinteistöyhtiö Airiston Helmen jutussa.

Syyttäjät vaativat Airiston Helmen silloiselle pääomistajalle, venäläismiljonääri Pavel Melnikoville viiden vuoden vankeusrangaistusta muun muassa törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Hän on kiistänyt kaikki syytteet.

Venäläistaustainen kiinteistöyhtiö nousi julkisuuteen ryminällä syksyllä 2018, kun raskaasti varustautuneet viranomaiset tekivät yhtiön tiloihin kotietsinnän Paraisilla. Jo ennen sitä huomiota olivat herättäneet Airiston Helmen venäläistausta sekä maakaupat lähellä Puolustusvoimien kohteita.

Tapaus kirvoitti kiivasta keskustelua ulkomaalaisten maakaupoista Suomessa, ja asiaa kommentoitiin tasavallan presidenttiä myöten. Lopulta jutussa nousi kuitenkin vain talousrikossyytteitä.

Käräjätuomion laatimisessa on kestänyt poikkeuksellisen pitkään, yli vuoden. Käräjäkäsittely asiassa alkoi joulukuussa 2023 ja päättyi alkuvuodesta 2024.

"Suuroperaatiolle ei ollut tarvetta"

Airiston Helmi rekisteröitiin kaupparekisteriin vuonna 2007 toimialanaan matkailu- ja majoituspalvelut sekä kiinteistöjen omistaminen ja vuokraus.

Törkeän kirjanpitorikossyytteen mukaan yhtiö ei tilikausina 2008–2012 kuitenkaan harjoittanut käytännössä juuri lainkaan todellista majoitustoimintaa, vaan sen asiakkaat olivat pääosin yhtiön työntekijöitä, pimeitä palkansaajia, Melnikovin työntekijöitä tai muita tämän lähipiiriin kuuluvia henkilöitä.

Syyttäjien mukaan törkeässä veropetoksessa verottajalle aiheutettiin tai yritettiin aiheuttaa yhteensä lähes 2,8 miljoonan euron vahinko. Syyttäjien mukaan yhtiön pimeästi maksamien palkkojen määräksi on arvioitu lähes 3,5 miljoonaa euroa vuosina 2009–2018.

Melnikovin lisäksi jutussa on syytettyinä seitsemän ihmistä, joista neljää epäillään samoista rikoksista kuin Melnikovia. Myös he ovat kiistäneet syytteet. Vastaajaksi on nimetty myös yhtiö eli Airiston Helmi Oy.

Muille syytetyille syyttäjät vaativat lyhyempiä ehdottomia vankeusrangaistuksia kuin Melnikoville. Yhdelle vaaditaan ehdollista vankeutta.

Melnikovin puolustus on kiistänyt syyttäjän väitteet ja sanonut, että syksyn 2018 suuroperaatiolle ei ollut oikeaa tarvetta.

– Vaikuttaa siltä, että lopulta jutun ytimeksi muodostui varsin selkeä veropetosjuttu -- Kysymys ei lopulta ollutkaan Suomen ulkoista turvallisuutta ja Paraisia uhkaavasta, kansainvälisestä rikoskokonaisuudesta, mitä epäiltiin, mitä tutkittiin ja miten asia julkisuudessa esitettiin, Melnikovin kirjallisessa vastauksessa käräjäoikeudelle sanottiin.

