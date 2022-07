Nelinkertainen F1-maailmanmestari väistyy – Sebastian Vettelin korvaajaksi on yksi selvä suosikki

Aston Martinilla ensi kaudellakin ajava Lance Stroll on vakiinnuttanut paikkansa tiimissä. Oikeanlaisen tallikaverin hankkiminen on erittäin tärkeää. Tallin vaihtoehdot ovat rajalliset, mutta yksi nimi on F1-toimittaja Edd Strawin mukaan potentiaalisin.