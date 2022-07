Näin F1-kuskit reagoivat Sebastian Vettelin lopettamispäätökseen – Valtteri Bottas nosti ison teeman esiin

Vettel kertoi asiasta torstaina aamupäivällä. Saksalaisen mukaan hän oli pohtinut päätöstä jo vuosien ajan.

Ilmoitus oli torstaina F1-toimijoiden huulilla, kun ohjelmassa oli Unkarin GP:n mediapäivä.

– Seb, on ollut kunnia kisata kanssasi ja on vielä suurempi kunnia kutsua sinua ystäväkseni. Teit tästä lajista paremman, mitä se oli, kun liityit mukaan. Uskon vakaasti, että mitä tahansa eteesi tulee, se on jotain innostavaa ja palkitsevaa. Kaikkea hyvää, Mercedeksen Lewis Hamilton viestitti Vettelin suuntaan.

Vettelin entisen tallikaverin, Ferrarin Charles Leclercin mukaan torstai oli surullinen päivä.

– On varmasti outoa, kun ”Seb” ei olekaan enää varikolla. Olen oppinut niin paljon häneltä ja hän on ollut aina erittäin ystävällinen minua kohtaan. Jään kaipaamaan häntä ja toivon hänelle kaikkea hyvää. Olen varma, että hän löytää juttuja, jotka tuottavat hänelle iloa jatkossa, Leclerc totesi.

Red Bullin Max Verstappen jakoi ymmärrystä Vettelin päätöksen ylle.

– Hän on saavuttanut niin paljon ja hän on ajanut aivan uskomattoman uran. Hän on loistava lähettiläs tälle lajille. Ehkä päätöksen saattoi nähdä jo etukäteen. Ikää tulee ja jossain vaiheessa meistä jokainen päättää lyödä hanskat tiskiin, Verstappen pyöritteli.

Alfa Romeon suomalaiskuski Valtteri Bottas jakoi arvostusta Vettelin suuntaan. Bottas nosti myös yhden ison teeman esille.