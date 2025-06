Harvinainen törmäys pilasi Lewis Hamilton kisan – maalissa murheellinen mies: "Toivon, että se ei kärsinyt"

Lewis Hamilton sijoittui kuudenneksi F1-osakilpailussa Montrealissa. Seitsemänkertaisen maailmanestarin kilpailun pilasi tapahtuma, joka jätti hänet surulliseksi.

Hamilton lähti Ferrarillaan matkaan viidennestä ruudusta. Englantilaisen kilpailu kuitenkin sai synkän käänteen 13. kierroksella, kun hän osui radalle eksyneeseen eläimeen.

– Kaikki tuntui ihan kohtuulliselta siihen saakka. Sitten, en nähnyt mitä tapahtui, mutta kuulin osuneeni murmeliin, Hamilton sanoi BBC:n mukaan.

Ferrarin arvion mukaan osumasta tulleet vauriot Hamiltonin autoon verottivat hänen vauhtiaan puoli sekuntia kierroksella.

Kilpailun jälkeen Hamiltonia kuitenkin suretti enemmän kuolleen murmelin kuin oman piloille menneen kilpailunsa vuoksi.

– Rakastan eläimiä ja olen niin surullinen tapahtuneesta. Se on hirveää. Tuollaista ei ole ennen tapahtunut minulle, Hamilton sanoi.

– Tuollaisen näkeminen ei ole koskaan mukavaa. Toivon vain, että se ei kärsinyt.

Murmelit ovat yleisiä Saint Lawrence -joessa sijaitsevalla keinotekoisella saarella, jolla Montrealin rata kulkee.

Kisan voittoon ajoi Mercedeksen George Russell ennen Red Bullin Max Verstappenia ja tallikaveriaan Kimi Antonellia.

Täksi kaudeksi Ferrarille siirtyneen Hamiltonin alku italialaistallissa on ollut vaikea. Hamilton on 79 pisteellään MM-taulukossa kuudentena. Matkaa MM-kärkeen, McLarenin Oscar Piastriin on 119 pistettä. Tallikaveri, viidentenä oleva Chares Leclerc on 25 pistettä karussa.