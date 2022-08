F1-tuolileikki koitumassa Daniel Ricciardon kohtaloksi – "En voi kuvitella, että hän saisi vielä mahdollisuuden"

Piastrin tyrmättyä Alpine-huhut, hänet on yhdistetty tulevaisuudessa McLarenin pilttuuseen. Kokeneelle Daniel Ricciardolle on tiettävästi kerrottu, että nuorempi maanmies korvaa hänet ensi kaudella.

33-vuotias australialainen on ajanut F1-sarjassa vuodesta 2011. Hän on voittanut kahdeksan osakilpailua. Palkintopallille Ricciardo on yltänyt yhteensä 32 kertaa. Red Bullilla vuosina 2014–2018 ajanut Ricciardo on sijoittunut parhaimmillaan kuljettajien MM-sarjassa kahdesti kolmanneksi.