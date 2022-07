Kuka korvaa F1-uransa lopettavan Sebastian Vettelin? Useita kovia nimiä tapetilla

– Kilvanajo on ollut elämäni keskipiste, mutta elämää on myös ratojen ulkopuolella, Vettel selosti.

Yksi potentiaalinen vaihtoehto on saksalainen Nico Hülkenberg, joka on toiminut viime vuosina Aston Martinin ”paikkakuljettajana”. Hülkenberg korvasi Vettelin tämän kauden kahdessa ensimmäisessä kisassa. Tämän lisäksi hänen on määrä hypätä Aston Martinin puikkoihin ensi viikon Pirellin rengastestissä.