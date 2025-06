LeBron James otti 52 miljoonaa dollaria

LeBron James on solminut yhden kauden mittaisen jatkosopimuksen koripallon NBA-seuran Los Angeles Lakersin kanssa.

40-vuotias pelaajalegenda ansaitsee ennätyksellisestä 23. kaudestaan 52,6 miljoonaa dollaria eli lähes 45 miljoonaa euroa.

– LeBron haluaa taistella mestaruudesta. Hän tietää, että Lakers rakentaa tulevaisuutta varten. Hän ymmärtää sen, mutta hän arvostaa realistista mahdollisuutta voittaa kaiken, Jamesia edustava Rich Paul totesi ESPN:lle.

Lue myös: Michael Jordaniin liittyvä esine myytiin mielipuolisella summalla

James on jo NBA:n kaikkien aikojen pistekuningas, ja hän on enää 50 ottelun päässä Robert Parishin nimissä olevasta liigan otteluennätyksestä. Jamesilla on kasassa 1 562 runkosarjamatsia.

NBA-mestaruuden hän on saavuttanut neljästi, edellisen kerran Lakersissa 2020.