Lauri Markkaselta tuttu tehoilta, Utah kiri voittoon – Jazz-pomo salaperäisenä uudesta tähtihankinnasta

Utah pelasi ilman uusia pelaajia

Erityisesti Westbrookin kohtalo on puhuttanut, sillä yleisesti on arveltu, ettei 47 miljoonaa dollaria kuluvasta kaudesta kuittaava tähtipelaaja pelaa Utahissa otteluakaan. Sen sijaan Utahin on arveltu ostavan Westbrookin ulos sopimuksestaan.