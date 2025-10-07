Koripallon NBA-liigassa pelaavan Memphis Grizzliesin suomalaisella päävalmentajalla Tuomas Iisalolla on uuden kauden alla runsaasti kokoonpanohuolia.
Tuorein takaisku tuli viikonlopun päätteeksi, kun Grizzliesin ykköstähti Ja Morant nyrjäytti nilkkansa harjoituksissa. Memphisläinen sanomalehti Commercial Appeal uutisoi maanantaina, että 26-vuotiaan Morantin toipumista seurataan "viikoittain".
Morantin viime kaudet ovat olleet loukkaantumisten vuoksi rikkonaisia. Memphisin pelintekijä kirjasi runkosarjassa viime kaudella 50 ottelua ja toissa kaudella vain yhdeksän ottelua. Yhdysvaltalaispelaaja on kertonut tavoitteekseen pelata mahdollisimman ehjä kausi.
Iisalon Memphis lähestyy 22. lokakuuta paikallista aikaa pelattavaa kauden avauspeliään siipirikkoisena, sillä myös toisen runkopelaajan Jaren Jackson juniorin toipuminen runkosarjan alkuun on hämärän peitossa. Joukkueen pelaajista ovat loukkaantuneina lisäksi Brandon Clarke ja Zach Edey.
Iisalo nousi apuvalmentajan paikalta Memphisin päävalmentajaksi viime maaliskuussa.