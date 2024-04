Näyttelijä Sharon Stone on haastettu oikeuteen autokolarin vahingoista – väitetään kaahailleen ja kääntyneen vaarallisesti

Näyttelijä Sharon Stone , 66, on haastettu oikeuteen vahingoista, jotka hän väitetysti aiheutti viime vuonna sattuneessa kolarissa. Peoplen saaman asiakirjan mukaan häntä syytetään kovasta ylinopeudesta ja vaarallisista auton liikkeistä, jotka aiheuttivat sen, että hän törmäsi toiseen autoon ja vahingoitti naista nimeltään Amanda Godepski .

Stone oli myös mukana katkerassa huoltajuuskiistassa pojastaan Roanista, 23, ex-miehensä Phil Bronsteinin kanssa. Myöhemmin hän paljasti Table for Two with Bruce Bozzi -podcastissa, että hän lopulta menetti Roanin huoltajuuden Basic Instinct – vaiston varassa -elokuvassa esittämänsä roolin vuoksi, ja muisteli, että lapsen huoltajuuden menettäminen särki hänen sydämensä.