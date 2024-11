Richard Gere muuttaa Espanjaan – tästä on kyse

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Richard Gere , 75, paljasti The Tonight Show’ssa 20. marraskuuta, että hän muuttaa Espanjaan vaimonsa Alejandra Silvan , 41, ja heidän lastensa kanssa.

Gere kertoi, että hänen perheensä viettää Yhdysvaltain kiitospäivää jo Madridissa, joka on 28. marraskuuta.

Muutos taustalla on Silvan espanjalaisuus ja hänen toiveensa.

– Lapsemme ovat kaksikielisiä, joten he menestyvät siellä, Gere jatkoi.

Geren vaimo on kasvanut suuressa espanjalaisessa perheessä, jota näyttelijä vertasi italialaiseen perheeseen.

Gere tapasi vaimonsa vuonna 2014 hotellissa Positanossa, Italiassa. Pari meni naimisiin toukokuussa 2018, ja heillä on kaksi poikaa: Alexander , 5, ja James , 4.

Gerellä ja Silvalla on kummallakin yksi lapsi aiemmista avioliitoistaan, mikä tekee heistä uusioperheen. Silvalla on 11-vuotias poika Albert entisen aviomiehensä Govind Friedlandin kanssa. Gerellä on poika Homer, 24, ex-vaimonsa Carey Lowellin kanssa.