Toistaako Sharon Stone eroottisen kohtauksensa? Klassikkotrilleristä uusi versio

90-luvun hittielokuva saa uudelleenfilmatisoinnin.

90-luvun hittielokuva Basic Instinct – vaiston varassa tehdään uudelleenfilmatisointi, kertoo muun muassa Variety ja People.

Amazon MGM Studios ja tuottaja Scott Stuber ovat hankkineet oikeudet hittielokuvaksi nousseen eroottisen trillerin uuteen versioon. Alkuperäisen elokuvan käsikirjoittaja Joe Eszternas työstää myös tulevaa elokuvaa.

1992 julkaistusta elokuvasta tuli kultti-ilmiö, joka tuotti maailmanlaajuisesti yli 350 miljoonaa dollaria. Elokuvan ohjasi Paul Verhoeven ja sen pääosissa nähtiin Michael Douglas, sekä Sharon Stone.

Elokuvassa Douglasin näyttelemä etsivä tutkii raakaa murhaa ja joutuu vaaralliseen viettelyleikkiin Stonen näyttelemän manipuloivan rikoskirjailijan kanssa.

Basic Instinctistä tuli eroottisen trillerin malliesimerkki ikonisen kuulustelukohtauksensa takia, josta nousi aikansa kohu. Kohtauksessa Stone vaihtaa jalkojensa asentoa niin, että hänen kriittiset alueensa saattavat vilahtaa.

Elokuvaa tähdittivät Sharon Stone, sekä Michael Douglas.Copyright © ©TriStar Pictures/Courtesy Everett Colle / Everett Collection/All Over Press

Vuonna 2023 Stone muisteli kohtausta Table For Two -podcastissa ja kertoi menettäneensä lapsensa huoltajuuden sen takia.

– Nykyisin ihmiset kävelevät tavallisessa televisiossa alasti. Minusta näkyi vilaus ja menetin lapseni huoltajuuden sen takia, Stone kertoi edelleen järkyttyneenä tapahtumasta.

Samaisessa podcastissa Stone kertoo olevansa huojentunut, että hänellä on nykyisin todella luja suhde lapsiinsa. Näyttelijällä on kolme adoptoitua poikaa Roan,22, Laird,17, ja Quinn,16,

Vuonna 2022 Stone julkaisi elämäkerran The Beauty of Living Twice, jossa kertoo uskovansa, että Verhoeven huijasi hänet paljastamaan itsensä väittämällä, ettei kohtauksessa näkynyt mitään kriittistä.

Kun Stone oli nähnyt kohtauksen ensimmäistä kertaa, niin hän kertoo menneensä ohjaajan luokse ja lyöneensä tätä kasvoihin. Verhoeven oli pitkään väittänyt, että Stone olisi tiennyt kohtauksen alastomuudesta. Stone kertoo kirjassaan, että näin ei ollut.

Stonen mahdollisesta paluusta rooliinsa on huhuttu, mutta People-lehti ei tavoittanut Stonen edustajaa kommentoimaan spekulaatioita.