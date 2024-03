Sharon Stonea painostettiin seksiin vastanäyttelijän kanssa – paljastaa nyt tuottajan nimen

Copyright © 2024 BACKGRID, Inc./All Over Press

Copyright © 2024 BACKGRID, Inc./All Over Press

Copyright © 2024 BACKGRID, Inc./All Over Press

Hän kertoi kiusallisesta tilanteesta ensimmäisen kerran vuonna 2021 julkaistussa muistelmateoksessaan The Beauty of Living Twice, mutta ei tuolloin maininnut Evansia tai Baldwinia.