Näyttelijä Gwyneth Paltrow joutuu oikeuteen – syynä seitsemän vuoden takaiset tapahtumat laskettelurinteessä

Asian käsittelyn on määrä alkaa 21. maaliskuuta, ja se kestää kahdeksan päivää. Daily Mailin mukaan tuomari alensi Sandersonin vaadetta 3,1 miljoonasta dollarista, eli 28,6 miljoonasta eurosta, 300 000 dollariin, eli noin 278 000 euroon.

Sanderson nosti alun perin kanteen vaatien yli 3 miljoonan dollarin, eli noin 27,8 miljoonan euron, vahingonkorvauksia. Paltrow ​​kiisti syytökset ja kertoi Us Weeklylle lausunnossaan, että oikeusjuttu on täysin perusteeton ja hän odottaa, että saa oikeutta. On kuitenkin epäselvää, todistaako Paltrow oikeudessa.