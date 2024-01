American Idol -tuottajaa vastaan nostettu jo toinen seksuaalirikossyyte – ensimmäisen kanteen nosti ohjelman tuomari Paula Abdul

American Idol ja So You Think You Can Dance -ohjelmien tuottaja Nigel Lythgoe, 74, kohtasi 2. tammikuuta jo toisen seksuaaliseen väkivaltaan liittyvän kanteen.

Molempien ohjelmien tuomarina toiminut Paula Abdul nosti 29. joulukuuta syytteen, jossa hän väittää Lythgoen käyneen hänen kimppuunsa seksuaalisesti kaksi kertaa. Lythgoe kiisti Abdulin väitteet 30. joulukuuta antamassaan lausunnossa ja sanoi niiden olevan vääriä ja syvästi loukkaavia.

Uudessa kanteessa Lythgoe joutuu vastaamaan syytöksiin, joita kaksi kilpailijaa on esittänyt ABC:llä vuonna 2003 esitetyn All American Girl -kilpailusarjan osalta. Kanteessa Jane Doe K.G. and Jane Doe K.L. -nimillä esiintyvät naiset väittävät, että Lythgoe vei heidät taloon ohjelman päättäjäisjuhlien jälkeen ja lähenteli heitä seksuaalisesti.

Toinen heistä väittää, että mies veti hänen villapaitansa hänen päänsä yli ja yritti suudella häntä, kun taas toinen syyttää häntä siitä, että mies painoi hänet pianoa vasten ja pakotti kielensä hänen kasvoilleen, kun nainen yritti vetäytyä pois.

Kanteessa esitetään väitteitä laiminlyönnistä, seksuaalisesta pahoinpitelystä, seksuaalisesta häirinnästä, sukupuoleen perustuvasta väkivallasta ja henkisen kärsimyksen tahallisesta aiheuttamisesta. Kanne nostettiin Los Angelesissa.

Kanteessa väitetään myös, että Lythgoe käveli aiemmin ohjelman nauhoitusten aikana kuvauspaikalle ja näpäytti ja hipelöi kilpailijoiden pakaroita.

Lythgoe mainitaan kanteessa vain nimellä John Roe N.L. ja ohjelma vain sen alkukirjaimilla A.A.G. TMZ oli ensimmäinen, joka tunnisti Lythgoen kanteen vastaajaksi.

Lythgoen edustaja ei ole vastannut Varietyn kommenttipyyntöön.

Molemmat kanteet nostettiin Kalifornian Sexual Abuse and Cover Up Accountability Act -lain nojalla, joka loi yhden vuoden aikaikkunan nostaa kanteita, jotka muutoin olisivat vanhentuneet liikaa. Kanteiden nostamisen aikaikkuna sulkeutui sunnuntaina 31. joulukuuta.

Abdulin kanne jätettiin 29. joulukuuta, mutta uusi kanne jätettiin vasta 2. tammikuuta. Kantajien asianajaja Mike Arias ei heti vastannut kysymykseen kanteen ajantasaisuudesta.