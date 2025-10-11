Oscar-palkittu näyttelijä ja tyyli-ikoni on kuollut.

Yhdysvaltalainen näyttelijä Diane Keaton on kuollut, kertoo People-lehti. Keatonin tiedottaja vahvistaa tiedon.

Keaton oli kuollessaan 79-vuotias. Näyttelijän kuolinsyy ei ole tiedossa.

Keaton tunnetaan muun muassa Woody Allenin ohjaamien elokuvista, kuten Manhattanista (1979) ja Annie Hallista (1977), josta hän voitti parhaan naispääosanäyttelijän Oscar-palkinnon.

Allen ja Keaton tekivät yhdessä kahdeksan elokuvaa.

Diane Keaton ja Woody Allen elokuvassa Annie Hall (1977).All Over Press

Keaton näytteli naispääosaroolin myös Kummisetä-trilogiassa, jonka kaksi ensimmäistä ovat usein esillä, kun puhutaan kaikkien aikojen arvostetuimmista elokuvista.

Ensimmäisen elokuvaroolinsa Keaton teki vuonna 1970.

Keatonin viimeinen laajalti ylistetty rooli oli vuonna 2003, jolloin hän sai Oscar-ehdokkuuden Jotain annettavaa -elokuvasta.

Diane Keaton ja Al Pacino Kummisedässä (1972).All Over Press

Keaton jatkoi näyttelemistä elämänsä loppuun saakka ja viimeiset hänen elokuvistaan on julkaistu vuonna 2024.

Los Angelesissa vuonna 1946 syntynyt näyttelijä nousi erityisesti Annie Hallin jälkeen muoti-ikoniksi 1970-luvun lopussa. Keaton tunnettiin poikatyttömäisistä vaatevalinnoistaan, hatuistaan, leveälahkeisista housuistaan ja kravateistaan.

Keatonilla oli kaksi adoptoitua lasta. Hän ei koskaan mennyt naimisiin. Keatonilla oli paljon julkisuutta saaneet suhteet esimerkiksi Woody Alleniin, Kummisetä-näyttelijä Al Pacinoon ja Warren Beattyyn, jonka kanssa Keaton näytteli elokuvassa Punaiset (1981).

Diane Keaton ja Jack Nicholson elokuvassa Jotain annettavaa (2003).IMAGO/Capital Pictures/ All Over Press