Sirius Mustan eloon tuonut Gary Oldman on nyt ritari.
Brittinäyttelijä Gary Oldman, 67, sai tiistaina 30. syyskuuta ritarin arvonimen Windsorin linnassa tunnustuksena ansioistaan näyttelijänä. Ritariksi lyömisen suoritti prinssi William.
Tilaisuudesta julkaistiin video prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen virallisella Instagram-tilillä.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Julkaisu on kerännyt runsaasti onnitteluja pitkän linjan näyttelijälle.
– Hän on suosikkini. Kukaan ei ansaitse sitä enempää, eräs kommentoija toteaa.
– Olemme niin ylpeitä, Sirius on nyt ritari.
– Todella ansaitusti, yksi parhaistamme.
Oldman kertoo Walesin prinssiparin julkaisemalla videolla ajautuneensa näyttelijäksi vahingossa, eikä suunnitellusti.
– Olen onnekas saadessani tehdä sitä, mitä teen. Ajattelen itse sen olevan maailman hienoin työ.
Näyttelijä myöntää videolla myös olevansa tunnustuksesta liikuttunut.
– Luulet, että Oscar-palkinto on iso juttu. Sitten tulet tänne.
Oldman on tehnyt pitkän uran sekä teatterin että elokuvien parissa. Yksi hänen tunnetuimmista ja rakastetuimmista rooleistaan oli vuosina 2004-2011 Harry Potter -elokuvien Sirius Mustana. Oldman on itse ollut kuitenkin varsin kriittinen omaa roolityötään kohtaan.
Lisäksi Oldman on näytellyt muun muassa Winston Churchillia elokuvassa Synkin hetki, josta hän voitti parhaan miesnäyttelijän Oscar-palkinnon vuonna 2018.
Oldman on kerännyt työstään muutoinkin runsaasti tunnustuksia ja palkintoja vuosien varrella, mukaan lukien Golden Globe- ja BAFTA-palkinnot.