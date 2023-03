Näyttelijä Paul Sorvino ei ollut Oscar-gaalan muisteluosuudessa mukana – tytär ja leski ovat järkyttyneitä

Näyttelijä Mira Sorvino sanoo olevansa loukkaantunut ja järkyttynyt, kun hänen edesmennyttä isäänsä, näyttelijä Paul Sorvinoa, ei näkynyt Oscar-gaalan muisteluosuudessa, joka näytettiin televisiossa. Osuus on tarkoitettu kunnianosoituksena edesmenneille elokuva-alan ammattilaisille. Oscar-gaala pidettiin 12.–13. maaliskuuta yöllä Suomen aikaa.

– On uskomatonta, että rakas isäni ja monet muut hämmästyttävän loistavat edesmenneet näyttelijät jätettiin ulkopuolelle. Oscar-gaala unohti Paul Sorvinon, mutta me muut emme unohda koskaan, Mira kirjoitti Twitterissä 13. maaliskuuta.

Paul on tuttu muun muassa vuoden 1990 Mafiaveljet -elokuvasta. Hän kuoli heinäkuussa 2022.

Mira on itse voittanut parhaan naissivuosan Oscar-palkinnon elokuvasta Mighty Aphrodite vuonna 1996.

– Uskomattoman loukkaantunut ja järkyttynyt, että isäni elinikäinen, korvaamaton ja valtava panos elokuvamaailmassa jäi huomiotta, kuka listan olikaan tehnyt. Me hänen ihaileva perheensä ja te, hänen ihaileva yleisönsä, tiedämme, miten ainutlaatuinen ja uskomaton hän oli. Toivomme, että Akatemia tekee jotain korjatakseen tämän, Mira kirjoitti 13. maaliskuuta Instagramissa .

– Paul Sorvino oli yksi Hollywoodin elokuvahistorian suurimmista näyttelijöistä. On käsittämätöntä, että hänet jätettiin pois Oscar-gaalan muisteluosuudesta. Se on kolmen tunnin esitys, he eivät voi antaa paria minuuttia lisää tehdäkseen sen oikein? Paul Sorvino antoi vuosikymmeniä tälle alalle, ja kaikki rakastivat häntä. Paul ei ollut ainoa ansainnut sielu, joka jätettiin ulkopuolelle, eikä QR-koodia voi hyväksyä, Dee Dee sanoi.