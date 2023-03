John Travolta herkistyi muistellessaan edesmennyttä näyttelijäkollegaansa Oscar-gaalassa – nämä nimet jäivät pois muisteluosuudesta

/All Over Press

– Tällä alalla meillä on harvinainen ylellisyys saada tehdä työtä, jota rakastamme, ja joskus tehdä sitä ihmisten kanssa, joita rakastamme. Koska tänä iltana juhlitaan yhteisömme työtä ja saavutuksia ja kulunutta vuotta, on sopivaa juhlia niitä, jotka olemme menettäneet ja jotka ovat omistaneet elämänsä ammatilleen niin kameran edessä kuin takana. Mittaamattoman panoksensa ansiosta jokainen heistä jätti yksilöllisen ja lähtemättömän jäljen, joka jakoi ja antoi meille tietoa. He ovat koskettaneet sydämiämme. He ovat saaneet meidät hymyilemään ja heistä on tullut rakkaat ystävät, joille tulemme aina olemaan toivottomasti omistautuneita, Travolta kertoi tunteikkaana.