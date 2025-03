Lähteet: Oscar-voittaja pidätettiin väkivaltaisesti Länsirannalla

Lähteet kertovat Oscar-palkitun Ainoa kotimaa -dokumenttielokuvan ohjaajan Hamdan Ballalin joutuneen väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi kotikylässään.

Lähteiden mukaan yksi Oscar-palkitun Ainoa kotimaa (No Other Land) -dokumenttielokuvan ohjaajista, palestiinalainen Hamdan Ballal on pidätetty maanantaina 24. maaliskuuta Israelin joukkojen toimesta miehitetyllä Länsirannalla, kertoo muun muassa BBC.

Asiasta kertoo X:ssä Ballalin rinnalla elokuvan ohjaajana toiminut Yuval Abraham.

Lähteiden mukaan Länsirannan juutalaiset asukkaat olivat saartaneet Ballalin kotitalon ja hyökänneet tämän kimppuun maanantaina Susyan kylässä ja pahoinpidelleet tämän ennen pidätystä. Abrahamin mukaan Ballal oli tapahtuneen jälkeen pidätetty sekä pahoinpidelty myös sotilaiden toimesta.

– Sotilaat tunkeutuivat hänen kutsumaansa ambulanssiin ja veivät hänet. Hänestä ei ole kuulunut mitään sen jälkeen, Abraham kirjoittaa tilanteesta X:ssä.

Abrahamin mukaan Ballal olisi saanut hyökkäyksessä verta vuotavia vammoja muun muassa päähänsä sekä vatsaansa.

Israelin armeija on kiistänyt tämän, mutta on vahvistanut Israelin poliisin sekä puolustusvoimien saapuneen hajottamaan palestiinalaisten ja israelilaisten siviilien välistä yhteenottoa.

– Vastatoimena joukot ottivat kiinni kolme palestiinalaista, joiden epäillään heittäneen kiviä heitä kohti, sekä yhden israelilaisen siviilin, joka oli osallisena väkivaltaisessa yhteenotossa, Israelin puolustustoimat on kommentoinut.

Ainoa kotimaa -elokuva sai parhaan dokumenttielokuvan palkinnon Oscar-gaalassa kolme viikkoa sitten 3. maaliskuuta.