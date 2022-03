Näyttelijä Jussie Smollett tuomittiin vankilaan viharikoksen lavastamisesta – vakuuttaa yhä olevansa syytön

"En tehnyt tätä"

– Sinussa on puoli, jossa on ylimielisyyttä, itsekkyyttä ja narsismia, joka on vain häpeällistä. Et ole rotuviharikoksen uhri, et ole homofobisen viharikoksen uhri. Olet vain huijari, joka teeskentelee olevansa viharikoksen uhri, ja se on häpeällistä, tuomari totesi.