Johannes Holopainen ja Katri Riihilahti nappasivat voimakkaalla paso doblellaan 23 pistettä sunnuntain 14 syyskuuta TTK-lähetyksessä.

Kauden toisessa suorassa Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä eilen sunnuntaina tähtioppilaat avaavat sydämensä ja kertovat oman tärkeän tarinansa Oma tarina -jakson merkeissä. Illan päätteeksi ensimmäinen tähtipari joutuu jättämään kilpailun.

Johannes Holopainen avasi jaksossa tunteitaan oman itsensä löytämiseen liittyen.

– Yksi ensimmäisistä rooleistani oli lapsena Zorro. Käsittelen tässä lapsuuteni kokemusta, jolloin opin usein käsittelemään tunteita sen kautta, kun menin yksin omaan huoneeseeni ja kuvittelin olevani joku muu. Löysin turvan rooleista ja siitä, miten eläydyin joksikin muuksi, hän kertoi.

– Olen kokenut, että näyttelemisessä voi olla kokonaan läsnä ja tehdä mitä vain. Pitkään elin niin, että piti suojata vähän itseään, hän jatkoi ääni väristen.

Holopainen kertoi, että hänelle on viimeisen kahden vuoden aikana avautunut se, kuka hän on ja kuka hän on aina ollut.

– Ei tarvitse pelätä ja kuvitella, että mitähän joku muu ajattelee. Kaikki saavat ajatella ihan mitä vain.

Näyttelijä haluaa esityksellään rohkaista sekä itseään että kaikkia muita elämään auki, tuntemaan tunteita ja jakamaan niitä.

– Ei tarvitse pelätä, että tekisi jotenkin väärin tai ettei saisi olla sellainen kuin on. Päin vastoin. Täällä ollaan kasvamassa ja oppimassa.

Holopainen ja hänen tähtiopettajansa Katri Riihilahti esittivät voimakkaan paso doblen kappaleenaan Noche de Fallas. He nappasivat tuomaristolta 23 pistettä.