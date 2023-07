Nainen heitti rintaliivinsä räppäri Draken keikalla – pian kilahti viesti Playboylta

21-vuotias yhdysvaltalaisnainen innostutui heittämään rintaliivinsä lavalle räppäri Draken hiljattaisella keikalla New Yorkissa. Tempusta leviää video sosiaalisessa mediassa, kertoo New York Post .

Muutamaa vuorokautta myöhemmin Correian postaamastaan videosta tuli somesensaatio ja pätkää on katsottu yli 6 miljoonaa kertaa. Vielä suurempi yllätys odotti häntä Instagramin viesteissä, kun miestenlehti Playboy lähestyi häntä.

View this post on Instagram

NY postin mukaan Playboyn uusi alusta on tarkoitettu maailman parhaille sisällöntuottajille, jotta he voivat olla suorassa vuorovaikutuksessa fanien kanssa, laajentaa verkostojaan ja rakentaa sisältöään ja kaupallisia yhteistöitään. Playboy tiedotti hiljattain, että he ovat innoissaan yhteistyöstä Correian kanssa.