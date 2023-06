Artisti Bebe Rexha sai lavalla puhelimesta päähän – heittäjää syytetään törkeästä pahoinpitelystä

Artisti Bebe Rexha , 33, sai viikonloppuna matkapuhelimesta päähänsä konsertissaan New Yorkissa. 19. kesäkuuta hän kuitenkin kertoi Instagramissa olevansa kunnossa. Valokuvissa hänen silmänsä näyttää mustuneen ja kulmassa on haava.

Rexha on ollut Best F'n Night of My Life -kiertueellaan toukokuusta lähtien. Hänellä on seuraavaksi konsertteja muiden muassa Philadelphiassa, Washington DC:ssä, Atlantassa, Orlandossa ja Houstonissa.